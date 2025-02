Avvio del Tesseramento 2025 dell’ANPI Montelupo Fiorentino

La sezione ANPI "25 Aprile" di Montelupo Fiorentino dà il via alla campagna di tesseramento per l'anno 2025 con un evento speciale che si terrà domenica 9 febbraio, a partire dalle ore 10, presso il Circolo Arci "Il Progresso" di Montelupo Fiorentino, in via Rovai 41.

L'incontro rappresenta un'importante occasione per rinnovare l'impegno verso i valori della Resistenza, della democrazia e dell'antifascismo, coinvolgendo cittadini e associazioni del territorio.

Interventi e saluti istituzionali Durante l’iniziativa interverranno:

Vania Bagni , presidente ANPI Provinciale di Firenze;

AUSER Montelupo Fiorentino ;

; SPI-CGIL lega Empolese.

L'ANPI invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere e rafforzare il lavoro dell'associazione nella difesa della memoria storica e nella promozione dei valori costituzionali.

Fonte: ANPI Montelupo Fiorentino