Beko, il sindaco di Siena: “Molto soddisfatta dell’iniziativa di Train Spa”

“Sono molto soddisfatta dell’iniziativa intrapresa dal Consiglio di Amministrazione di Train Spa, che ha deciso all’unanimità di raccogliere informazioni per avviare l’iter di una possibile acquisizione dello stabilimento di Beko Europe in viale Toselli a Siena, con l’invio di una lettera ufficiale alla società proprietaria dell’immobile”. Così il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio commenta la notizia relativa alla società per azioni con sede a Siena.

“Il Comune di Siena – spiega il Sindaco – ritiene che l’acquisizione della struttura di viale Toselli sia elemento imprescindibile di una futura e corretta reindustrializzazione che possa dare una prospettiva concreta ai lavoratori e alle loro famiglie. L’impegno dell’amministrazione comunale, fin dall’inizio, si è rivolto verso quelle azioni concrete che potessero garantire un orizzonte reale alla comunità, che sta vivendo giorni e mesi drammatici, viste le scadenze attualmente imposte dalla multinazionale. Auspico quindi che le informazioni che saranno acquisite da Train Spa rendano l’operazione economicamente sostenibile e che quindi, a prescindere dalle decisioni di Beko Europe, siano gettate le basi per attirare imprenditori industriali interessati al sito, a diverse e migliori condizioni. Per quanto riguarda l’operazione avviata da Train Spa, ritengo abbia bisogno di adeguata e legittima riservatezza da qui in poi, affinché tutti gli attori coinvolti possano opportunamente valutarne gli aspetti futuri che verranno”.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

Notizie correlate