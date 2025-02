La Guardia di Finanza di Pisa ha scoperto una bisca clandestina all’interno di un’associazione sportiva nel quartiere Ospedaletto, attraverso il monitoraggio dei social. L’associazione organizzava tornei di poker Texas Hold’em con modalità illecite, permettendo ai giocatori di rientrare nel gioco con ulteriori puntate, elemento che configura il reato di gioco d’azzardo. Durante l’operazione, i militari hanno identificato 26 persone e sequestrato 900 euro in contanti e numerose fiches. L’immobile, composto da cinque locali, è stato sigillato, mentre organizzatori e croupier sono stati denunciati. L’indagine è ancora in corso e le responsabilità saranno accertate in sede giudiziaria.

