Cardiologie Aperte a Firenze, Empoli, Prato Pistoia e Pescia: linea diretta con specialisti, consigli e visite gratuite

"Anche quest'anno la nostra Azienda Sanitaria è lieta di aprire le porte alla cittadinanza partecipando in forze al tradizionale appuntamento "Cardiologie Aperte", promosso dalla Fondazione per il tuo Cuore ANMCO. L'iniziativa, rivolta a tutta la popolazione, oltre a mettere a disposizione materiale informativo rivolto alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla promozione di uno stile di vita sano, consentirà ai cittadini di colloquiare telefonicamente con i nostri esperti cardiologi, per ricevere risposte ai loro quesiti e consigli personalizzati, ma anche di essere gratuitamente sottoposti a visite cardiologiche di controllo. In qualità di Direttore dell'Area Cardio-Toracica – sottolinea il dottor Marco Comeglio - non posso che esprimere la massima soddisfazione per la sensibilità e lo spirito collaborativo espresso dai professionisti afferenti all'Area, per questo importante servizio offerto alla cittadinanza."

Di seguito le iniziative:

Ospedale Santo Stefano di Prato. La Cardiologia dell’Ospedale Santo Stefano, diretta dalla dottoressa Anna Toso, ha aderito proponendo 3 pomeriggi di educazione alla salute cardiovascolare. In tale occasione i cittadini potranno ricevere informazioni sul loro livello di rischio cardiovascolare e gli strumenti necessari per iniziare/continuare una corretta prevenzione. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16 alle 18 all’interno del reparto di Cardiologia, nello spazio ambulatoriale dell’Emodinamica (II piano Scala A ) e saranno tenuti dai medici cardiologi: Debora Biagini (lunedì 10), Anna Toso (mercoledì 12) e Gabriele Grippo (venerdì 14).

Per Informazioni telefono: 0574- 803675

Ospedale San Jacopo Pistoia. Nella struttura cardiologica diretta dal dottor Marco Comeglio la dottoressa Giulia Cantini, medico cardiologo, nei giorni 10-11-12-13-14 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, è disponibile al seguente numero dedicato: 338 3927390.

Ospedale S.S. Cosma e Damiano. Anche l’ospedale di Pescia ha aderito all’iniziativa e nei giorni 10-13-14 febbraio dalle ore 14 alle 16, il dottor Duccio Rossini, direttore della struttura di Riabilitazione Cardiologica, è disponibile al seguente numero dedicato: 329 1334715.

Ospedale Santa Maria nuova Firenze. In questa occasione l’Ambulatorio di Cardiologia di S. Maria Nuova, 1° piano – Ascensore F, diretto dal dottor Massimo Milli, sarà aperto sabato 15 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 con accesso libero senza prenotazione, per promuovere l’aderenza ai corretti stili di vita, effettuare gratuitamente alcuni test clinici (elettrocardiogramma, rilevazione della pressione ed ecoscopia cardiaca) e diffondere la mission della Fondazione per il tuo cuore e di ANMCO in termini di assistenza e di ricerca, a cura della dottoressa Irene Capecchi.

Ospedale San Giovanni di Dio Firenze. Anche la cardiologia del presidio San Giovanni di Dio, 1° piano Padiglione Leonardo da Vinci, diretta dal dottor Massimo Milli, prenderà parte all’iniziativa nella giornata di sabato 15 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con Accesso libero senza prenotazione, proponendo il seguente programma: Ambulatorio 1- Esecuzione di elettrocardiogramma, rilevazione della pressione ed ecoscopia cardiaca; Ambulatorio 2- informazioni sulla relazione tra ictus-fibrillazione atriale e patologie cardiache strutturali; Ambulatorio 3- Scompenso cardiaco: suggerimenti e trucchi; Ambulatorio 4- Percorso “Stili di vita” : informazioni e domande su fattori di rischio e corretti stili di vita, a cura della dottoressa Francesca Sani.

Ospedale Santa Maria Annunziata Firenze. La cardiologia del presidio Santa Maria Annunziata, diretta dalla dottoressa Tania Chechi, aderisce all’iniziativa offrendo al cittadino una serie di informazioni e consulenze. Per parlare con un cardiologo della struttura sarà sufficiente contattare il numero verde 800052233, nei giorni di lunedì 10, martedì 11 e giovedì 13, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Ospedale San Giuseppe Empoli. La cardiologia di Empoli, diretta dal dottor Attilio Del Rosso, parteciperà all'evento dando la possibilità ai cittadini di contattare il numero verde 800052233 il 12, 13 e 14 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per porre domande a un cardiologo della nostra struttura in merito a problemi legati alle malattie di cuore. Inoltre il 18 febbraio, presso i locali dell'AVIS di Empoli, si terrà una conferenza aperta a tutti i cittadini dal titolo: "Scompenso cardiaco, dalla diagnosi alle terapie".

Fonte: Ausl Toscana Centro