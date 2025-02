Castelfranco Unita, David Boldrini si dimette da consigliere. Entra Stefano Pertici

Cambio nel gruppo di opposizione di centrosinistra Castelfranco Unita. Nei giorni scorsi, per crescenti impegni lavorativi e familiari, David Boldrini (Pd) di Orentano da rassegnato le sue dimissioni da consigliere comunale.

"David Boldrini ha servito la comunità con dedizione e passione per ben 11 anni, dal 2014 ad oggi, registrando sempre un ampio consenso ad ogni tornata elettorale. La sua competenza, la sua passione e la sua capacità di ascolto lo hanno reso un punto di riferimento per i colleghi consiglieri e per i cittadini delle frazioni" scrivono dal PD. Per questi motivi, la coalizione di centrosinistra "ringrazia Boldrini per l’impegno profuso in questi anni augurandogli il meglio per il suo futuro professionale e personale, con la certezza che continuerà a essere un punto di riferimento per tutti noi".

Al suo posto con 153 preferenze, entrerà in consiglio comunale Stefano Pertici, 65 anni, di Castelfranco ed attuale segretario comunale Pd. Già giovanissimo assessore allo sviluppo economico negli anni 80 per il PCI, Stefano Pertici ha da sempre unita la sua militante politica nel centrosinistra con l’impegno sportivo dapprima nella Conceria Arno Pallavolo e poi nella Stella Rossa Calcio e nel Castelfranco Calcio. Un rientro in consiglio comunale dopo oltre 40 anni.

Dal PD: "Siamo certi che, insieme al capogruppo Federico Grossi, Ilaria Duranti e Simone Bendetti, Stefano Pertici saprà portare avanti con competenza e dedizione il proprio lavoro in consiglio comunale in opposizione all’amministrazione Mini - che sta dimostrando tutti i suoi limiti rinnegando quanto promesso in campagna elettorale – e continuerà a servire la comunità con passione e impegno come ha sempre fatto fino ad oggi nei suoi vari ambiti di impegno per Castelfranco. La sua esperienza sarà di valido aiuto al lavoro di tutta l’opposizione".