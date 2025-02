Cisl Scuola Firenze-Prato, Claudio Gaudio confermato segretario generale

Claudio Gaudio è stato confermato segretario generale della Cisl Scuola Firenze-Prato, al termine del Congresso del sindacato territoriale svoltosi ieri al Grand Hotel Adriatico di Firenze..

Completano la Segreteria le neo elette Letizia Orlando e Camilla Insom. Nella sua relazione Gaudio, che guida la federazione Cisl Firenze-Prato della Scuola dal 2018, ha sottolineato i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni in termini di crescita degli iscritti (arrivati a quota 3850) e ha sostenuto la assoluta necessità di arrivare in tempi rapidi ad un rinnovo del contratto scaduto quale risposta alle legittime richieste economiche del personale.

“La Cisl Scuola è pronta ad affrontare in termini innovativi il tema della valorizzazione professionale di docenti e personale ATA -ha detto nel suo intervento - ma non si possono autofinanziare percorsi più dinamici a scapito di un incremento generale degli stipendi, che per noi è doveroso e ineludibile”.

Ai lavori del Congresso hanno partecipato anche il segretario nazionale Cisl Scuola, Attilio Varengo e il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi.