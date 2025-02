Colonnata, al circolo Arci un punto di raccolta Alia

Una nuova Ecotappa di Alia Multiutility a Sesto Fiorentino. Nei locali del circolo Arci ‘Unione Operaia Colonnata’, in piazza Rapisardi a Colonnata, è stato inaugurato oggi un nuovo punto di raccolta attrezzato grazie agli accordi raggiunti con i gestori del circolo: un’opportunità in più per tutti i cittadini che necessitano di smaltire rifiuti di piccole dimensioni e in quantità limitate, anche al di fuori del normale circuito della raccolta porta a porta. Le Ecotappe di Alia Multiutility sono destinate esclusivamente alla raccolta di rifiuti provenienti da utenze domestiche e in particolare a tutte quelle tipologie di rifiuti, come piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), pile e toner esausti, farmaci scaduti e oli alimentari esausti, che normalmente non sono conferibili tramite i normali circuiti di raccolta. La nuova Ecotappa di Colonnata sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 19.

“L’Unione Operaia è uno spazio storico nel cuore di Colonnata, un luogo di socialità e cultura che nel tempo rimane un punto di riferimento insostituibile per tutto il quartiere. – ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Sesto, Beatrice Corsi-. Ringrazio il circolo, a partire dal suo presidente Francesco Mariani, per aver messo a disposizione gli spazi che ospitano questa ecotappa, rinnovata e migliorata. Si tratta di un contributo prezioso per promuovere il corretto smaltimento di alcune tipologie di rifiuti molto comuni, come i RAEE, gli oli esausti e i farmaci scaduti”

Per quanto riguarda gli oli alimentari esausti, si ricorda che è attiva una rete di raccolta specifica presso circoli, parrocchie, Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni e che, grazie alla collaborazione della grande distribuzione, i cittadini possono conferire l'olio usato portandolo direttamente in alcune di queste strutture, utilizzando bottiglie (di acqua o bibite) e flaconi (di detergenti e detersivi) riciclati. Nel Comune di Sesto Fiorentino, oltre al nuovo punto di raccolta di piazza Rapisardi 6, è possibile conferire oli alimentari esausti anche nei locali della Misericordia, in via Gramsci 705, e dei supermercati Coop in via Oriani e in via Petrosa. Recentemente sono stati attivati nuovi punti di raccolta, oltreché a Sesto Fiorentino, anche a Calenzano, Prato, Signa, e, guardando alla vicina provincia pratese, pure a Montemurlo, Vaiano, Cantagallo, Vernio, Poggio a Caiano e Carmignano. Già attivi da tempo svariati punti di raccolta nella provincia di Firenze e in quella di Pistoia, in particolare nei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata.

Nel 2024, soltanto nel bacino dei Comuni gestiti da Alia, è stata raccolta una quantità di olio alimentare che è stimata pari a 640 tonnellate. La corretta gestione di un rifiuto così impattante resta molto importante. L'errato conferimento negli scarichi delle cucine, oltre a danneggiare le fognature, inquina falde acquifere e mare; gli oli vegetali esausti (quelli della frittura, ma anche quelli utilizzati per conservare gli alimenti), se correttamente raccolti, possono invece essere avviati al riciclo per la produzione di biocarburanti.

L’elenco dei punti di raccolta attivi sul territorio e nei 65 Comuni serviti da Alia è consultabile sul portale aziendale all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it/it-it/punti-di-raccolta

Fonte: Alia - Ufficio stampa