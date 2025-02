Commissione rigenerazione urbana Montopoli, aperta la possibilità di inviare contributi

Proseguono i lavori della commissione consiliare speciale per la rigenerazione urbana dei centri storici di Montopoli, Marti e San Romano. La commissione è stata istituita allo scopo di individuare azioni, progetti e interventi coordinati capaci di coinvolgere privati, pubblico e istituzioni del territorio per rigenerare i centri storici del Comune.

La commissione è rappresentativa di tutti i gruppi consiliari presenti e ha come presidente Marco Bonciolini, vicepresidente Marica Rossi, segretario Lorenzo Storti e membri Massimo Tesi, Vanessa Di Vito e Lara Reali.

«Ci siamo dati la scadenza di fine 2025 – spiegano la sindaca Linda Vanni e il presidente Bonciolini – per completare il lavoro di fotografare la situazione attuale da ogni punto di vista, raccogliere le proposte di tutti coloro che vorranno farle e poi elaborare un documento di indirizzo per il consiglio comunale che impegnerà l’amministrazione per i prossimi anni. Vogliamo darci un quadro di riferimento e degli obiettivi concreti per un progetto che soltanto se riesce a coinvolgere tutti i soggetti in campo, se è condiviso e se guarda al futuro con una visione chiara potrà ottenere i risultati che vogliamo raggiungere per risollevare il destino dei nostri centri urbani storicizzati».

Di cosa si occupa la commissione? Delle infrastrutture necessarie, delle strutture ricettive presenti e future, delle attività commerciali e di servizio che potranno insediarsi, della valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche delle misure per agevolare chi vuole investire e dei luoghi pubblici da rigenerare come la Rocca di Montopoli e il Bastione di Marti.

«Le scelte che saranno prese in commissione – continuano – cambieranno i nostri centri e per questo motivo devono essere il più possibile condivise. Lanciamo un appello a tutti coloro che vogliono contribuire a questo obiettivo di utilizzare l’indirizzo mail messo a disposizione della commissione per inviare proposte, progetti, idee, critiche e riflessioni. Basterà scrivere a: montopoli.rigenerazione.urbana@comune.montopoli.pi.it entro il 31 marzo 2025. Ringraziamo fin da subito tutti coloro che vorranno contribuire».

Dopo tale date la commissione esaminerà i documenti presentati e sarà avviata una fase di colloqui e confronti nel merito della proposte fatte.