Contest fotografico con il grande cuore luminoso in Piazza Cavalca a Vicopisano

San Valentino nel territorio di Vicopisano, il 14 febbraio e ogni giorno! Ricominciato il contest fotografico per vincere una cena per due in uno dei ristoranti del Comune

"Per tutto il mese di febbraio _ dice la Vicesindaca Fabiola Franchi _ vi invitiamo come Amministrazione ad andare con chi amate a farvi una foto o un selfie nel grande cuore rosso che spicca, e che di sera luccica, in Piazza Cavalca a Vicopisano, dono alla comunità dell'associazione Festa Medievale che ringraziamo. Poi pubblicate la vostra foto con l'hashtag, fondamentale, per trovare tutte le vostre belle immagini, #vicopisanotiamo, sulle vostre pagine Instagram o Facebook, con una breve frase sul vostro sentimento. Le foto che riceveranno più like o cuoricini, insomma quelle più amate _ continua la Vicesindaca _ vinceranno una gustosa, e romantica, cenetta per due persone in alcuni ristoranti del nostro comune. Presto vi daremo tutti i dettagli intanto mi preme ringraziare le attività del nostro Comune che si sono rese così disponibili!"

"Come ogni anno non ci sono regole, ci tengo a sottolinearlo _ aggiunge Franchi _ love is love, l'amore è amore. Possono fare le foto nel grande cuore tutti e tutte, ovviamente, perché ha moltissime forme, l'amore. La famiglia e le famiglie, le coppie di innamorati e di innamorate, nonni e nipoti, fratellini e sorelline, madri o padri e figli, amici e amiche, chi condivide un progetto, un lavoro, un sogno, il volontariato, le associazioni, amici a due o a quattro zampe e chi più si ama più ne metta! Vi aspettiamo in Piazza Cavalca _ conclude la Vicesindaca_ il cuore è bello sia di giorno che di sera, come si evince dalla foto di Giuseppe Comito , presidente del FotoClub Vicopisano, e venite, da dove volete, con chi amate 😘!"

Ricordiamo di pubblicare la foto con l'hashtag #vicopisanotiamo per partecipare al contest, poter vincere una cena per due e festeggiare l'amore in ogni declinazione e sfumatura.

Per informazioni: comunicazione@comune.vicopisano.pi.it e www.comune.vicopisano.pi.it

Fonte: Ufficio Stampa

