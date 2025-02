Convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto: l'ordine del giorno

Convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, come riportato in una nota a firma del sindaco Fabio Mini, in seduta straordinaria ed in prima convocazione per il giorno 10 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso la sala consiliare, per la discussione degli argomenti indicati nell'Ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.02.2025

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

2. SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO E CONVALIDA CONSIGLIERE SUBENTRANTE.

3. COMMISSIONE CONSILIARE N. 4 - "ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, VOLONTARIATO E SCUOLA" - INTEGRAZIONE MEMBRO DIMISSIONARIO.

4. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

5. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30.12.2024.

6. AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PROGRAMMA COMUNALE E REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI DI RADIO COMUNICAZIONE – ANNO 2025 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO.

