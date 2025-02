Dall'Arabia un'offerta da 8,5 milioni di euro per Pasticcerie Buralli

Un'offerta da 8,5 milioni di euro per l'acquisizione delle Pasticcerie Buralli, azienda dolciaria toscana. L'azienda ha, fra le altre cose, tre punti vendita a Prato, tre a Lucca e uno a Massa.

Il fondo risulterebbe collegato alle banche della famiglia reale di Abu Dhabi e, secondo una nota, sarebbe intenzionato a investire 22 milioni di euro per l'apertura di nuove sedi in Italia e all'estero, con particolare attenzione a Cina e Dubai. L'offerta, secondo la nota, è stata già ufficializzata e sottoscritta con intenti tra le parti.

L'amministratore delegato di Buralli, Mauro Faggi, definisce l'offerta "del tutto inaspettata", ma la ritiene anche una operazione che "rappresenta una grande opportunità per il territorio". Faggi dichiara: "non ci fermeremo qui: apriremo nuove sedi e porteremo il nostro prodotto in contesti internazionali, creando posti di lavoro e valore per l'indotto di Prato e Lucca, ma anche di tutta la Toscana".