Si fingono carabinieri per truffare una 75enne, sorpresi e arrestati

Una nuova truffa è avvenuta nella zona di Empoli ai danni una donna di settantacinque anni. La polizia però ha arrestato in flagranza i due malviventi. Si tratta di un 42enne e di un 27enne, entrambi di origini campane, già noti per casi simili.

Tutto parte il 3 febbraio quando due persone si sono spacciate per carabinieri con la 75enne. Al telefono avevano detto alla donna che il figlio aveva provocato un grave incidente investendo un’anziana. Per evitargli il carcere, i due avrebbero chiesto alla signora la somma di 11mila euro e gioielli e che si sarebbero presentati a casa sua per riscuotere la somma.

Tenendo sempre la 75enne al telefono, i due si sono avvicinati all'abitazione su un'auto per ritirare il sacchetto con soldi e gioielli. Il figlio della donna però era presente al momento della truffa e ha avvertito la polizia, sul posto sono arrivati gli agenti in borghese. Quando i truffatori sono entrati, i poliziotti li hanno bloccati e portati a Sollicciano.