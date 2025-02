Firenze, le Tassiste Fiorentine intervengono sull'aggressione a una collega e la lotta all'abusivismo

"Esprimiamo solidarietà alla collega recentemente aggredita da un autista NCC a Firenze, condanniamo fermamente ogni forma di violenza e ribadiamo l'importanza di garantire il rispetto reciproco tra i lavoratori del settore. Occorre rispettare le norme per sconfiggere abusivismo commerciale e illegalità".

E' quanto dichiarano le Tassiste Fiorentine, a seguito di un incontro in Comune, che ha visto protagonisti l'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio, la Capo di Gabinetto della Sindaca, Monica Marini, l'assessore allo Sviluppo Economico, Jacopo Vicini e il Capo Segreteria dell'Assessore Vicini, Lorenzo Bonciani.

Nel corso della riunione, le Tassiste Fiorentine hanno esposto il loro punto di vista per la sicurezza e la legalità nel settore: "L'incontro - dichiarano - ha rappresentato un'opportunità per fare il punto sulla necessità di garantire una protezione adeguata per i lavoratori del trasporto pubblico non di linea. Le Tassiste Fiorentine hanno sollecitato l'adozione di misure concrete per contrastare episodi di violenza e aumentare la sicurezza per chi ogni giorno lavora a servizio dei cittadini. Si è discusso anche di come combattere l'abusivismo nel settore del Tpl non di linea, a partire dalla lotta contro le pratiche illegali che mettono a rischio sia la sicurezza dei cittadini, sia quella degli operatori. Abbiamo espresso il nostro impegno a collaborare con le istituzioni per rafforzare il contrasto a questi fenomeni, chiedendo politiche più incisive in tal senso".

"E' fondamentale - hanno evidenziato le Tassiste Fiorentine - rispettare le normative in vigore per evitare un'escalation di tensioni e illegalità, che potrebbe compromettere l'ordine pubblico e danneggiare l'immagine di Firenze come città civile e accogliente. L'incontro di oggi segna un importante passo verso la costruzione di un dialogo costruttivo tra il Comune di Firenze e le Tassiste Fiorentine, per assicurare la sicurezza e il rispetto delle regole, elementi indispensabili per una convivenza pacifica e rispettosa nella città. Nel ringraziare l'Amministrazione Comunale, assicuriamo il nostro impegno a lavorare a fianco delle istituzioni, per garantire un ambiente di lavoro sicuro e legale per tutti gli operatori del settore".

Fonte: Radio Taxi Firenze

Notizie correlate