Firmato il protocollo scuola - comune per l'ampliamento e il potenziamento dell'attività formativa

Il comune lo aveva detto, appena i fondi erano stati stanziati e stamattina il protocollo d'intesa tra l'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci e il comune di Castelfranco di Sotto, è stato firmato dal sindaco Fabio Mini e dal dirigente scolastico Sandro Sodini, alla presenza dell'assessore alla scuola Nicola Sgueo, per fermare, anche negli atti una volontà politica importante per l'amministrazione, ovvero gli investimenti per la formazione in senso culturale e come giovani cittadini dei ragazzi oltre le ore curricolari della scuola (per gli altri dettagli si rimanda al comunicato allegato in mail inviato già inviato nel corso del mese di gennaio).

Si tratta di un'operazione che ha liberato per la scuola tra fondi ministeriali e comunali ( tutti veicolati dal comune) poco meno di 40mila euro, che verranno spesi per progetti rivolti ai gruppi classe o comunque a gruppi di alunni, che puntano al potenziamento e al consolidamento di quanto appreso a scuola, ad aumentare la socialità a educare i ragazzi nel senso pedagogico del termine e offrire servizi di aggregazione con finalità educative anche nel periodo in cui la scuola rimane chiusa.

Fonte: Ufficio Stampa