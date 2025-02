Fratelli d'Italia, domenica 9 febbraio l'inaugurazione della nuova sede fiorentina del partito

Fratelli d'Italia inaugura la sua nuova sede fiorentina domenica prossima, 9 febbraio, alle ore 11 in piazza Oberdan 4 rosso.

Parteciperanno iscritti e simpatizzanti, insieme al coordinatore cittadino Jacopo Cellai ci saranno l'Onorevole Giovanni Donzelli, il Senatore Paolo Marcheschi e l'europarlamentare Francesco Torselli oltre ai consiglieri regionali, comunali e circoscrizionali.

"La cittadinanza è invitata - dichiara Jacopo Cellai -. Fratelli d’Italia crede fortemente nella sede di partito come luogo di socialità, di incontro e di scambio quotidiano di idee e proposte per il partito e per Firenze. Sarà un momento di festa ma anche un'occasione per fare il punto sulle attività del partito in città. La nostra campagna elettorale per le elezioni regionali parte da qui".

Fonte: Ufficio Stampa