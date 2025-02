Giorno del Ricordo, a Santa Maria a Monte una lezione-spettacolo a teatro

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Santa Maria a Monte ha organizzato, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e la compagnia teatrale "Teatro di Bo'", una Lezione – Spettacolo dal titolo "Il Fiore Ritrovato" che si terrà Sabato 15 Febbraio alle ore 10.30 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, anziché il 10 Febbraio per la non disponibilità degli artisti, impegnati al Teatro di Viterbo.

La rappresentazione teatrale parla di ricordi, storie di quotidiana sopravvivenza di quanti sono stati costretti a fare i conti con la brutalità della guerra. Protagonista è un Fiore, che vive di ricordi di lettere che arrivano ai giorni nostri. Cambiano i nomi, i luoghi, le date, ma la sofferenza è sempre la stessa e la speranza e la fiducia lo sono in vista di una nuova primavera che farà nascere un Fiore.

L’evento vedrà la presenza degli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci" e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Il Sindaco Manuela Del Grande dichiara: "Il Giorno del Ricordo viene celebrato il 10 Febbraio per ricordare le vittime delle Foibe in occasione degli eccidi ai danni di militari e civili italiani. L’esodo giuliano dalmata, noto anche come esodo istriano, è un evento storico che consiste nell’emigrazione forzata di ventimila italiani, torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ciò rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento, per cui iniziative come questa, sono indispensabili per diffondere, nei ragazzi delle scuole, la conoscenza del tragico evento, per troppi anni tenuto nascosto e dimenticato, e precisamente per sessant’anni".

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Notizie correlate