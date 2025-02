Giunta in trasferta, tappa a Marcignana: verde, strade e parco giochi

Alla scuola 'Dante Alighieri' di Marcignana lo scorso mercoledì 6 febbraio si è tenuta la riunione della giunta comunale seguendo il Piano Frazioni e Quartieri. La tappa ha interessato le frazioni tra le più a ovest di Empoli: Marcignana e Pagnana. Il sindaco Alessio Mantellassi e la sua squadra di governo, oltre alle attività consuete della giunta, ha dedicato parte del tempo dell'incontro anche alle questioni aperte per le due frazioni. Molte riguardano il decoro urbano e il verde presente in zona; si è parlato anche di temi più complessi come gli interventi su cimiteri, torre idrica e piste ciclabili.

"In campagna elettorale scrissi una lettera ai marcignanesi - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -, non anonima ma a mia firma. Promisi loro che, dopo due anni complicati, avrei lavorato per recuperare fiducia in questa frazione. Ecco perché stiamo realizzando il piano delle Frazioni e dei Quartieri. Lo facciamo facendo la giunta in giro per le frazioni. Faremo a breve tante assemblee e con l'assessore al Piano, Simone Falorni, stiamo girando molto. Qui stiamo lavorando per il fontanello (già in cantiere), per sistemare via della Nave, per eliminare il vecchio deposito dell’acqua, per realizzare un camminamento fino al cimitero. E per fare un nuovo parco giochi per la frazione. Sono promesse fattibili, ci mettiamo l'impegno per realizzarle".

"Abbiamo mostrato fin da subito - commenta Simone Falorni, assessore al Piano per le Frazioni e i Quartieri e ai Lavori Pubblici - un'attenzione particolare per queste due frazioni finanziando con l'applicazione dell'avanzo di bilancio determinate opere tra cui due nuove aree gioco, una per ciascuna località, ormai prossime alla realizzazione. Abbiamo inserito nel piano anche la riasfaltatura di via della Nave le cui condizioni erano note da tempo. Il primo cambiamento significativo che vedranno i cittadini sarà l'abbattimento della torre idrica di Marcignana da tempo in disuso. A stretto giro verrà effettuata anche una potatura adeguata degli alberi di piazza Arno a Pagnana".

Passiamo ai punti del Piano.

La sistemazione di piazza Arno a Pagnana verrà effettuata nel corso del 2025: è stata chiesta un'area giochi nuova, la potatura degli alberi straordinaria e la pulizia più frequente nei mesi autunnali e invernali della spazzatrice stradale. Il principale luogo di ritrovo della frazione sarà così valorizzato e nel 2026 si ipotizza anche la riqualificazione dell'anfiteatro in muratura, con la realizzazione di un murale dedicato.

Rimanendo a Pagnana, è in programma per il 2028 la realizzazione di un nuovo parcheggio all'imbocco della frazione, lato Vitiana. Mentre nel 2025 sarà possibile realizzare l'attraversamento pedonale luminoso di via della Motta a Pagnana, di fronte alla scuola.

Passiamo a Marcignana. Manca poco per la demolizione della torre idrica, che verrà completata nel 2025. Anche il fontanello nel parcheggio retrostante il circolo è in fase di realizzazione e sarà aperto nell'arco dell'anno in corso. Il costo è suddiviso a metà tra Comune e Acque Spa. Nel 2025 verrà sistemata l'asfaltatura di via della Nave con un intervento concentrato nel tratto nei pressi del maggior numero di abitazioni. Per via Val d'Elsa, che necessita sia dell'asfaltatura stradale che del rifacimento dei marciapiedi, si andrà al 2026 se non al 2027. L'area interessata è quella che conduce al cimitero. Proprio sul cimitero, per il 2026, è previsto un intervento manutentivo sul muro di recinzione e sulle facciate nel retro delle cappelle mortuarie. Anche in questo caso si va al 2026. Sarà rimandato alle annualità 2026-27-28 l'asfaltatura dei marciapiedi interne alla frazione, specialmente via Turati, con priorità valutate a seconda delle condizioni di degrado. Sarà compito invece della Città Metropolitana sistemare il manto usurato nel tratto che conduce al ponte sull'Arno verso Bassa (Cerreto Guidi).

Parlando di verde, su via Turati c'è attenzione per gli alberi esistenti, da manutenere con regolarità e su nuovi alberi all'arrivo della pista ciclabile dell'Arno. Sono interventi programmabili tra l'anno in corso e quello venturo. Una manutenzione più approfondita della pista ciclabile dell'Arno sarà programmata nel 2027. Sempre quell'anno si ipotizza la realizzazione di un murale sulla cabina elettrica di via Anna Frank nei pressi del parcheggio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa