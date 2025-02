Grande successo dell’iniziativa natalizia ‘’Un alberello per il Sole’’: Conad raccoglie e dona 7.000 euro

Con profonda soddisfazione annunciamo l’importante risultato dell'iniziativa natalizia "Un alberello per il sole", che ha consentito di raccogliere e donare 7.000 euro a favore dell'Associazione Il Sole ADP, per supportare le attività e i percorsi di crescita, inclusione e autonomia dedicati ai ragazzi con sindrome di Down e disabilità intellettive.

Il contributo è frutto della grande partecipazione dei clienti Conad che, acquistando gli alberini di Natale nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City di Pistoia e provincia, hanno dimostrato ancora una volta la forza della comunità quando si unisce per una causa comune.

La cerimonia di consegna dell'assegno si è svolta oggi nella sede dell’associazione, alla presenza di Adamo Ascari Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest, Alberina Guarini, Presidente dell’Associazione “Il Sole ADP”, Elena Maria Balestri Vicepresidente dell’Associazione “Il Sole ADP”, e una folta rappresentanza di Soci Conad Nord Ovest che gestiscono i punti vendita del territorio. Una giornata particolarmente significativa, anche per i tanti ragazzi dell’Associazione che con grande soddisfazione si sono sentiti valorizzati, orgogliosi e protagonisti.

"Sono orgoglioso di vedere come la nostra comunità abbia risposto con entusiasmo a questa iniziativa e di quanto sia importante la collaborazione tra Associazioni, Enti e Aziende del territorio per promuovere e sostenere progetti di inclusione sociale. – dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest – La donazione all'Associazione Il Sole ADP non è solo un gesto di solidarietà importantissimo per questi ragazzi e per le loro famiglie, ma un impegno concreto verso un futuro più inclusivo. Crediamo fermamente che ogni piccolo contributo possa fare una grande differenza ed è per questo che continuiamo a sostenere progetti e iniziative che migliorano la qualità della vita ed il benessere della comunità."

“Il consiglio direttivo e tutti i soci dell'Associazione 'Il Sole' desiderano ringraziare Conad per l'iniziativa natalizia a nostro favore. – dichiara Alberina Guarini, Presidente dell’Associazione “Il Sole ADP” – Questa campagna ha rappresentato un'occasione fondamentale per raggiungere tre obiettivi cruciali: sensibilizzare la comunità sulle tematiche della disabilità, accrescere la visibilità della nostra Associazione e, non meno importante, assicurare un sostegno economico vitale per la prosecuzione delle nostre attività. Apprezziamo inoltre il costante supporto di Conad, che si manifesta attraverso tirocini formativi e contributi regolari, dimostrando grande attenzione alle nostre esigenze. Confidiamo nella prosecuzione di questa proficua collaborazione. Grazie ancora.”

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,3%, Piemonte, con quota di mercato al 5,8%, Liguria, con quota di mercato al 10,8%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,1%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,2% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 20,0%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 499.750 mq di superficie.

ASSOCIAZIONE "IL SOLE ADP" PDV ETS Pistoia è nata nel 2003, attualmente conta 60 soci, 5 educatori qualificati, 1 coordinatrice psicoterapeuta, 1 arte-terapeuta, 1 segretaria ,1 progettista e un gruppo di volontari. Propone una visione della persona con disabilità diversamente abile secondo cui essa non va accudita e protetta, ma ha il diritto di avere una vita sociale piena e ricca. Svolge corsi di autonomia, laboratori artistici, arteterapia, percorsi di inclusione lavorativa. Ha sede in Piazza Dante Alighieri 16 a Pistoia.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate