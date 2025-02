Il Centro Operativo Comunale di Fucecchio si attrezza per rispondere alle emergenze

Restyling e ammodernamento della sala operativa, controllo e sistemazione dei mezzi a disposizione, preparazione del materiale necessario per le emergenze, riorganizzazione tecnica ed amministrativa. Il Centro Operativo Comunale, che ha base presso il cantiere comunale in via dei Rosai, si rinnova al fine di coordinarsi al meglio e fornire risposte immediate in caso di eventi calamitosi.

Tanti gli interventi di miglioria attuati dai tecnici comunali, a partire dal restyling della sala operativa, ridimensionata negli spazi e rinnovata negli arredi, che è stata attrezzata per le video conferenze e dotata di un gruppo elettrogeno che permetterà di proseguire tutte le operazioni anche in caso di interruzione dell'energia elettrica. Dal punto di vista dei mezzi di soccorso, il personale avrà a disposizione due motopompe per raccogliere acqua in caso di alluvione e due gruppi elettrogeni per portare corrente elettrica, tutti dotati di relative torre faro. E' stato inoltre realizzato un magazzino con il necessario per dare una risposta immediata in caso di emergenza, con sabbia pronta per essere insacchettata e alcune brandine con coperte già predisposte per l'utilizzo. Si è infine proceduto ad una riorganizzazione del personale, attraverso la creazione di squadre di intervento dedicate, così da potersi coordinare al meglio in caso di calamità.

“Un intervento reso necessario per farsi trovare il più possibile pronti in caso di eventi calamitosi che oggi, purtroppo, non sono più una rarità – spiegano la sindaca Emma Donnini e il vice sindaco e assessore alla protezione civile Fabio Gargani -. Ringraziamo i tecnici e gli operai del cantiere comunale che hanno lavorato a questo restyling della sala operativa e dei mezzi a disposizione: la sicurezza dei cittadini passa anche dalla capacità di dare risposte tempestive, e per farlo è necessario mettere in condizione il personale di poter intervenire al meglio e in modo coordinato”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

