Le Case della Memoria guardano all'estero con la prima edizione delle "Giornate Internazionali"

Dopo tre edizioni dedicate alle Case museo di personaggi illustri presenti sul suolo italiano, promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, l’evento allarga il suo raggio d’azione.

L'Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist e Iclcm e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri lanciano infatti la prima edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si terranno il 5 e 6 aprile 2025. Un fine settimana in cui case museo di tutto il mondo faranno rete, aprendo le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi.

Un risultato che arriva dopo il lungo lavoro portato avanti dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, realtà nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, attraverso l’organizzazione di incontri e la messa a punto di protocolli di collaborazione fra realtà omologhe di tutto il mondo, con l’obiettivo di fare rete per promuovere a livello internazionale le case museo.

Potranno aderire tutte le case dei personaggi illustri internazionali, non solo quelle facenti parte dell’Associazione, iscrivendosi entro il 9 marzo sul portale www.casedellamemoria.it. Dal 10 marzo al 3 aprile saranno quindi possibili le iscrizioni da parte del pubblico, sempre collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove sarà presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

«Abbiamo grandi aspettative per queste due giornate di respiro internazionale – dichiara Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e del comitato Iclcm di Icom -: l’obiettivo non è solo dare al pubblico globale la possibilità di visitare tantissime splendide realtà, ma mostrare anche alle istituzioni culturali e politiche internazionali, prima su tutte l’Unione Europea, il grandissimo patrimonio che queste rappresentano».

«Sapere che le Giornate internazionali saranno realtà ci riempie di orgoglio – afferma Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. Il 2025 segna un grande passo per la valorizzazione delle realtà che rappresentiamo: siamo partiti con le Giornate italiane, che hanno riscosso crescente successo nelle tre edizioni, e adesso grazie al rafforzamento delle sinergie a livello internazionale, nasce questo nuovo grande evento».

«Le più vive congratulazioni per la prima edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri – dichiara Michele Lanzinger presidente Icom Italia -. La giornata internazionale restituisce evidenza al grande lavoro di rete portato avanti dall’Associazione Nazionale dimostrando grandi capacità di intessere relazioni e proporre occasioni di confronto rilevati anche a scala internazionale. Riconoscendosi nel patrocinio concesso da Icom International, Icom Italia si associa con sincera partecipazione e sostegno anche a nome del suo Gruppo di Lavoro sulle Case museo».

«Icom-Demhist è entusiasta di partecipare a questo evento. L'Associazione Nazionale Case della Memoria è da tempo un membro istituzionale di Demhist, quindi siamo entusiasti di collaborare con loro e con i nostri colleghi dell'Iclcm nella nostra missione comune di promuovere la conoscenza delle case museo storiche - afferma Timna Seligman, presidente di Icom-Demhist -. Ci auguriamo che con la nostra partecipazione l'evento abbia una portata e un pubblico ancora più ampi, includendo case museo in America, Asia, Africa e Australasia, oltre che in Europa».

Fonte: Case della Memoria - Ufficio stampa