Lupi Santa Croce, la Codyeco torna in casa contro Genova

Andare oltre Spezzano e ritrovare il feeling con la vittoria. Questi gli obiettivi della Codyeco Lupi S. Croce in vista della seconda giornata di ritorno, in programma al Pala Parenti contro C.U.S. Genova (sabato 8 febbraio, ore 17.00, ingresso 5 euro).

I liguri sono la rivelazione del torneo, e un girone dopo, tanto di cappello a coach Pagliai che lo aveva pronosticato nel post gara di Genova, con i biancorossi di casa fermi a zero punti. “Questa squadra darà fastidio a tanti: difendono tutto, contrattaccano bene, sarà dura vincere qua e sono contento di aver portato via tre punti”, dichiarazioni che al tempo furono accolte con un po’ di scetticismo, sembrava quasi che il set perso fosse stato buttato via. Quindici partite dopo, il C.U.S. occupa la sesta posizione con 30 punti (-5 dalla vetta), frutto di 10 vittorie e 5 sconfitte, lo stesso bottino di S. Martino in Rio e Sestese, un punto meno rispetto a Sassuolo.

Genova è una squadra organizzata e ben messa in campo, con una diagonale palleggiatore-opposto di tutto rispetto, formata da Marco Cassone, regista classe 2001, e Sergio Poggio, opposto classe 2000, compagno di Francesco Simoni a Trento (A3). Altro elemento di indubbio spessore (e carisma) è il centrale Federico Bargi, sette stagioni in A2 di cui due ai Lupi (dal 2018 al 2020). Un atleta di 200 cm che già nel match d’andata mise in costante apprensione il sistema muro-difesa dei Lupi.

La Codyeco dovrà rispondere alzando il livello di gioco rispetto all’ultima uscita e tornando (possibilmente) alle dinamiche mostrate con Saronno. Per sintetizzare, dovranno migliorare sensibilmente battuta e attacco: la prima, per aggredire da subito gli avversari e metterli in difficoltà, il secondo per finalizzare la mole di gioco e non concedere agli ospiti troppe occasioni per chiudere il punto, come accaduto a Spezzano in alcune fasi del match. Una settimana di allenamento regolare dovrebbe aver lenito la stanchezza fisica e mentale manifestata in Emilia, per il resto sarà anche il pubblico di S. Croce a fare la sua parte, con la Curva Parenti schierata e un Palazzetto pronto a spingere i ragazzi. L’appoggio non è mai mancato, in casa e fuori, ma in una sfida di questo tipo sarà particolarmente importante.

Arbitri: Federico Panaia, Giacomo Vannuzzi

Live streaming: è prevista la diretta dell’evento sul canale youtube Lupi Volley TV.

Codyeco Lupi: 1 Civinini Jordan, 2 Baldaccini Emanuele (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco, 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo, 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio (L), 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

C.U.S. Genova: 1 Grillo Giovanni, 2 Bargi Federico, 3 Comitini Stefano, 5 Tomà Federico, 7 Zappavigna Enrico, 8 Cassone Marco, 9 Archetti Alessandro, 20 Rampa Jacopo (L), 11 Gobbi Luca (L), 13 Merlet Igor, 14 Poggio Sergio, 17 Ricceri Andrea, 18 Coppolecchia Matteo, 94 Campi Alessandro. All. Fabrizio Schembri

La giornata (17° turno)

Sacmagroup Volley Cecina-VVF Marconi Reggio Emilia

Codyeco S. Croce-C.U.S. Genova

AMA S. Martino Re-Kerakoll Sassuolo

Toscanagarden Castelfranco-Gruppo Lupi Pontedera

Firenze Volley-Beca Tensped Modena

Isomec Inzani Parma-UPC SHD Camaiore

Invicta Grosseto-NPSG Trading Log La Spezia

riposa: Maxitalia Jumboffice Sestese

La classifica (girone D)

Codyeco S. Croce, UPC Camaiore 35, Kerakoll Sassuolo 31, Jumboffice Maxitalia, AMA S. Martino, CUS Genova 30, NPSG Trading Log La Spezia 28, Invicta Grosseto 23, Toscanagarden Castelfranco, Beca Tensped Spezzano 19, Gruppo Lupi Pontedera 17, Sacmagroup Cecina 16, VVF Marconi 11, Firenze Volley 9, Isomec Inzani Parma 3.

Fonte: Lupi Pallavolo - Ufficio stampa