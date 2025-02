Maltempo Toscana, nel weekend codice giallo per pioggia su costa e aree interne a ridosso dei litorali

Torna la pioggia in Toscana e già dalla serata di oggi, venerdì 7 febbraio, saranno possibili precipitazioni su Arcipelago e litorale meridionale. Nella giornata di domani, sabato 8 febbraio, piogge e rovesci si estenderanno a tutta la linea costiera, coinvolgendo anche le aree interne.

Per questo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalle 20 di oggi, venerdì, e per tutta la giornata di sabato interesserà Arcipelago e costa meridionale, mentre dalle 12 alla mezzanotte di sabato il codice giallo si estenderà anche alla costa centro-settentrionale e alle aree interne a ridosso dei litorali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.