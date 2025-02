Mela Ridens, al lavoro gli studenti del Virgilio per le sculture che rimarranno in città

Il cantiere a cielo aperto di Mela Ridens continua con le studentesse e gli studenti della classe III^ del liceo 'Virgilio', indirizzo Scultura, che lavorano per realizzare due sculture a forma di mela 'personalizzate' in piazza XIV Luglio, a fianco dell'istituto scolastico.

Questa mattina l'assessore alla Cultura Matteo Bensi ha visitato il cantiere, accompagnato dai professori Vincenzo Luca Picone e Alessandro Carpita, entrambi docenti di Discipline Plastiche. Il lavoro, compiuto sia in classe che all'aperto, giungerà al suo completamento per la prossima settimana, in occasione dell'ultimo corso mascherato del Carnevale a Empoli.

Una rappresenterà La nascita di Ondina, la maschera del Carnevale di Viareggio da cui provengono le 17 mele disseminate lungo il centro storico. L'altra rappresenterà Il regno delle mele. Entrambe le strutture affidate ai liceali saranno decorate con parti pittoriche e parti scultoree, realizzate per l'occasione. Le due mele poi rimarranno a Empoli, come segno concreto del passaggio di Mela Ridens in città.

"Abbiamo pensato di dislocare le mele per dare un segno di presenza e di cornice rispetto al Carnevale - spiega l'assessore Matteo Bensi -. L'interlocuzione con le classi e con la città porta a qualcosa di bello che rimane per la città. Domani 8 febbraio e sabato 22 febbraio si terranno gli altri corsi mascherati di Mela Ridens. Un altro carnevale, vi aspettiamo numerosi".

Il programma di Mela Ridens è rintracciabile a questo link: https://www.visitempoli.it/eventi/mela-ridens-un-altro-carnevale/

MELA RIDENS - L’iniziativa è a cura del Comune di Empoli con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana nell'ambito della Festa della Toscana · Edizione 2024 "TOSCANA: terra di genio e di innovazione", il coordinamento del Canto Rovesciato APS e realizzata in collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio, Circolo Amatori Arti Figurative, associazione Turistica Pro Empoli, associazione Centro Storico, Compagnia di Sant’Andrea, CAM Empoli, IIS Virgilio di Empoli - Liceo Artistico, Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, Associazione Noi da Grandi, Empoli Mu6ei. INFORMAZIONI - Ufficio Cultura e Turismo, 0571 757128, cultura@comune.empoli.fi.it, www.visitempoli.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

