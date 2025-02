Chi fa la miglior schiacciata alla Fiorentina? Lo decide un concorso

Martedì 25 febbraio alle ore 10, presso il bar storico del Teatro della Pergola di Firenze (via della Pergola 22) avrà luogo la finale della XIV edizione dello storico concorso di pasticceria “La miglior schiacciata alla Fiorentina”: il pastry contest più longevo di Firenze e della Toscana (e uno dei più longevi d'Italia) che dal 2005 mette in competizione le schiacciate delle migliori pasticcerie e forni dell'area metropolitana. Un concorso considerato il “derby delle pasticcerie fiorentine”. L'evento rientra nel calendario di VETRINA TOSCANA: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

PARTECIPANTI

A fronte – come ogni anno – di oltre 50 richieste di partecipazione da tutta l'area metropolitana (richieste che continuano ad arrivare) sono state selezionati 35 partecipanti. Saranno presenti i vincitori delle edizioni precedenti, ovvero le pasticcerie Marisa (5 medaglie d'oro), Giorgio, Stefania, Gilli: sarà pertanto una vera e propria Champions League con le migliori pasticcerie. E trattandosi di Firenze e di Fiorentina perdonate la metafora calcistica! Qui di seguito la lista divisa per Comune di prevenienza: Bar Gilli (detentore del titolo), forno I 3 Pini, forno Masaccio, forno Pugi, pasticceria Batoni, pasticceria Boutique del dolce, pasticceria Cesare, pasticceria Conti, pasticceria Cosi, pasticceria I dolci di Patrizio Cosi, pasticceria La fama, pasticceria Giorgio, pasticceria Magnolia, pasticceria Marisa, pasticceria Pegaso, pasticceria Rimani, pasticceria Stefania (Firenze), pasticceria Italia (Borgo San Lorenzo), pasticceria Marcello (Pontassieve), pasticceria Ginella (Grassina), pasticceria Beltrami (San Casciano), pasticceria Rigacci (Cerbaia), pasticceria Pimpina (Cerbaia e Montelupo Fiorentino), pasticceria Le tentazioni (Vinci), Pandolce (Scandicci), Gran Caffè, Le Croissant Enri (Sesto Fiorentino), biscottificio Belli, Neri Bellesi Bistrot, pasticceria Vannino (Calenzano), Caffè Patrizia, Hangar Caffè, pasticceria TuttoBene (Campi Bisenzio), pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), pasticceria Marcucci (Prato).

OSPITI

Per l'occasione saranno presenti numerose personalità come giurati e ospiti speciali. Al momento confermati: Stefania Saccardi (Vice presidente e Assessore agroalimentare della Regione Toscana), Jacopo Vicini (assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze), Francesco Bechi (presidente di Federalberghi), Luisanna Messeri (chef in numerose trasmissioni tv Rai e Sky), Guido Guidi (fondatore della Guido Guidi Ricevimenti). E ancora: Luca Alves (event manager del Consorzio Vino Chianti), Paolo Sacchetti (vicepresidente dell'Associazione Nazionale Pasticceri), Gabriella Mari (preside facoltà universitaria Accademia di Arti culinarie “Cordon Bleu Firenze”), Francesca Lascialfari (preside Istituto Alberghiero Saffi), Mary Campagna (presidente Associazione Cuochi Fiorentini). Più numerose altre in via di definizione. PROGRAMMA Alle ore 10 breve presentazione della giornata “2005-2025: buon compleanno Schiacciata alla Fiorentina” e tavola rotonda dal titolo “Firenze, la Toscana e le sue dolci tradizioni: come renderle fruibili a livello nazionale ed europeo?”. Alle ore 11 inizio del concorso con 35 pasticcerie in gara. Alle ore 12.30 premiazione dei primi 3 classificati e conferimento del premio “Beppe Pirrone” alla pasticceria che ha vinto più edizioni. Alle ore 13 brindisi finale.

Fonte: Ufficio stampa