Mobili donati per gli alluvionati ma non distribuiti, il centrodestra di Campi chiede chiarimenti

Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio, interviene in merito alla notizia di alcuni mobili che sarebbero stati donati da una nota azienda del mobile, anche per gli alluvionati di Campi Bisenzio, non sarebbero ancora stati distribuiti, ma sarebbero ancora fermi depositati in un immobile a Vaiano. La notizia sarebbe stata data oggi dal “Giornale del Bisenzio” .

“Quanto evidenziato stamani dal “Giornale del Bisenzio” è un vero e proprio scandalo - dice Paolo Gandola. Sono esterrefatto e incredulo; serve immediatamente chiarezza ed è per questo che ho presentato un quesito a risposta immediata per il Consiglio comunale di martedì prossimo. L’Amministrazione comunale chiarisca subito i contorni di questa vicenda o non esiterò a presentare un esposto in Procura”.

“E’ corretto che la metà della donazione di mobili presenti nell’hub di Vaiano è destinata proprio agli alluvionati di Campi? – ha attaccato Gandola - se così è, cosa si aspetta a procedere alla loro consegna? Il fatto che siano lì stipati da oltre sette mesi è uno scandalo e questi ritardi burocratici per lo sviluppo del bando non sono tollerabili e sviliscono il buon nome delle istituzioni. A cosa servirà tra qualche mese distribuire dei mobili a quasi due anni di distanza dall’alluvione che ha travolto la città di Campi? Le nostre famiglie, a proprie spese, hanno già oramai provveduto a ricomprare comodini, scaffali, elementi di arredo o piccola mobilia. Aver mandato in fumo una così importante donazione effettuata da Ikea è intollerabile. Chi ne è responsabile?”

Il capogruppo Gandola chiede ancora: “La Commissione Speciale sull’alluvione era al corrente di tutto ciò? E se no, come mai? Ormai il cortocircuito amministrativo è totale e chiederò conto di tutto ciò con un Quesito a risposta immediata che presenterò per la seduta del Consiglio Comunale di martedi 11 febbraio. Qualora, si evidenziassero delle responsabilità legate all’inerzia o alla poca efficienza amministrativa lo dico già da ora, mi recherò alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per denunciare i fatti. Qui si trattava di fornire alle persone sfollate e rimaste senza nulla della mobilia che una società privata aveva donato per la comunità locale. Il non aver portato a termine le procedure per l’assegnazione è di una gravità assurda e ingiustificata che mi auguro sia condannata da tutte le forze politiche. Chi ha questa responsabilità sulle spalle si faccia da parte”.

Fonte: Gruppo consiliare centrodestra Campi Bisenzio

