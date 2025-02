Moda, dal tavolo in Regione su G-Logistic/GXO di Montelupo "salvi i 40 posti di lavoro"

'Moda' e non solo. G-Logistic e GXO, aziende che a Montelupo si occupano di logistica per il settore moda e grandi griffe, oggi si sono ritrovate in Regione al tavolo di crisi convocato da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali. Presenti le organizzazioni sindacali, le aziende e il sindaco di Montelupo. "La notizia è che il sito di Montelupo non chiuderà, oltre 40 posti di lavoro sono stati messi in sicurezza", annuncia Fabiani.

Sul tavolo la richiesta che era stata avanzata proprio dalle organizzazioni sindacali alla Regione dopo che G-Logistic, in appalto da GXO, aveva annunciato l’intenzione di chiudere l’unità produttiva di Montelupo mettendo a rischio oltre 40 posti di lavoro. Con effetti sul territorio che si possono ben immaginare, come hanno ribadito tutti al tavolo di quest’oggi: "Abbiamo seguito la vicenda e abbiamo fin da subito adottato il metodo che stiamo condividendo al tavolo regionale sulla crisi del comparto moda – spiega Fabiani –: a sventare la chiusura c’è il fatto che entreranno nuove commesse e nuove attività, secondo quanto dichiarato dalle aziende, in grado di mantenere in vita il sito di Montelupo e di stabilizzare l’altro sito aziendale a Sesto Fiorentino. Per accompagnare la fase di transizione ricorreremo agli ammortizzatori sociali, in alternativa ai licenziamenti, a riprova del fatto che il lavoro che si sta conducendo a livello regionale con sindacati e associazioni datoriali sull’intero comparto in Toscana va nella direzione giusta, cercando di scommettere sulla qualità del cosiddetto distretto toscano della moda, riportando qui volumi e evitando licenziamenti. Un via alternativa a chiusure e licenziamenti è possibile e questa vicenda lo dimostra".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa