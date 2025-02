Navico chiude, la maggioranza a Montespertoli: "Ingiustizia inaccettabile"

"La chiusura della Navico RBU Italia Srl, di proprietà del gruppo Brunswick, e il licenziamento collettivo dei suoi 27 dipendenti rappresentano un atto di ingiustizia inaccettabile nei confronti dei lavoratori e del nostro territorio". A dirlo è il gruppo di maggioranza Vivo Montespertoli, il giorno dopo la decisione del gruppo che riguarda la cittadina nell'Empolese Valdelsa.

"Una decisione che non tiene conto né del tessuto economico locale né delle persone che per anni hanno contribuito al successo dell’azienda" prosegue la nota.

Il gruppo di maggioranza Vivo Montespertoli "esprime totale solidarietà ai lavoratori coinvolti e condanna fermamente l’atteggiamento della multinazionale Brunswick, che ha rifiutato ogni proposta avanzata da istituzioni regionali, comunali e sindacati per favorire una reindustrializzazione del sito, garantire ammortizzatori sociali e percorsi di formazione e reinserimento. Questo modo di fare impresa va a discapito delle persone e del territorio".

Partito Democratico, Uniti a Sinistra ed Azione ribadiscono con forza "che ogni azienda ha una responsabilità sociale verso i propri dipendenti ed il territorio in cui lavora. Ci impegneremo con determinazione a promuovere iniziative sul territorio affinché situazioni come questa non siano considerate normalità e affinché i lavoratori non siano lasciati soli in questa battaglia di giustizia e dignità".

"Non possiamo restare indifferenti davanti a tutto questo, Un atteggiamento disumano nei confronti dei lavoratori, irrispettoso delle istituzioni e dell'intero territorio, saremo a fianco dei lavoratori e delle istituzioni, organizzeremo delle iniziative e cercheremo di sensibilizzare quante più autorità possibili sia per rendere la vita difficile alla proprietà sia per cercare una soluzione per i lavoratori. Non resteremo a guardare." queste le parole di Giacomo Giusti Segretario del Partito Democratico di Montespertoli.

"Siamo profondamente preoccupati e indignati per questi lavoratori, lasciati senza alcun ammortizzatore sociale. Si tratta di un atteggiamento inaccettabile, e ci impegneremo con ogni mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovendo al contempo iniziative a sostegno dei lavoratori" il commento di Franco Fontanelli Presidente Uniti a Sinistra.

"Un’altra dimostrazione delle inadatte politiche industriali nazionali degli ultimi decenni. Se non riusciamo a tenere in Italia i posti di lavoro di Stellantis, come possiamo essere credibili verso le aziende internazionali ?! È urgente un’adeguamento di tali politiche a standard europei almeno" la dichiarazione di Andrea Pippucci Consigliere Comunale di Azione.

"Invitiamo tutta la comunità, le istituzioni e le forze sociali a unirsi a questa mobilitazione per difendere il diritto al lavoro e la tutela del nostro territorio".