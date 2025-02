Navico, il senatore Parrini: "Fondo preoccupato solo di fare profitti, è una forma di bullismo"

Il senatore del Partito Democratico Dario Parrini interviene con fermezza sulla decisione di Brunswick Corporation, proprietaria di Navico Srl, di chiudere lo stabilimento di Montespertoli, esprimendo solidarietà ai ventisette lavoratori coinvolti e condannando la gestione della crisi. In una dichiarazione, Parrini critica aspramente l’atteggiamento del fondo di investimento, denunciando la logica del profitto a scapito della coesione sociale e della tutela occupazionale. Di seguito, le sue parole:

"Sappia, il management del fondo di investimento Brunswick Corporation proprietario della Navico Srl, che non saranno mai considerati normali o ammissibili i comportamenti predatori, a maggior ragione in un'area con una tradizione di coesistenza tra sviluppo e coesione civile come quella dell'Empolese-Valdelsa. Le relazioni industriali sono una cosa seria e anche nelle situazioni più difficili devono rimanere su un piano di rispetto reciproco tra le parti e di sforzo sincero di esplorare costruttivamente ogni via alternativa al dramma dei licenziamenti e della chiusura della fabbrica. Preoccuparsi solo di aumentare i profitti, spostando l'attività in un altro continente senza minimamente curarsi delle macerie sociali che si lasciano nel luogo che si abbandona, è una forma di bullismo, da condannare con forza. La politica del fatto compiuto e delle esibizioni muscolari, messa in atto durante l'incontro di ieri presso l'Unità di Crisi in Regione, è inaccettabile. Per questo sarò vicino fino in fondo alla lotta dei ventisette lavoratori dell'azienda di Montespertoli. Nel frattempo continuerò a battermi per una risposta celere del governo alla mia interrogazione parlamentare. Il fatto che non ci sia ancora stata non è confortante. Insisteremo".

Notizie correlate