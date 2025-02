Newsletter del Comune aggiornate per i cittadini di Empoli

Il Comune di Empoli rinnova le sue newsletter, un modo consolidato e apprezzato di comunicare iniziative e informazioni utili, con una nuova veste grafica e la possibilità di scegliere con un click le aree tematiche su cui essere aggiornati.

Con un lungo lavoro trasversale che ha impegnato vari uffici comunali, è stato aggiornato il modo in cui soggetti come la biblioteca comunale 'Renato Fucini', Visit Empoli, il sistema museale e Hub for Young, comunicano periodicamente le loro iniziative.

Il database di mail raccolte nel corso degli anni è stato unificato e aggiornato in un unico contenitore. A questi indirizzi è stata mandata una mail di conferma delle iscrizioni precedentemente avviate. Così da poter mostrare la nuova interfaccia di inserimento dati, nello stesso formato chiaro e semplice ma diversa a seconda delle aree tematiche. Sarà possibile scegliere tra le aree Biblioteca, Giovani, Musei ed eventi culturali, Spettacoli e Turismo. Una volta dato il consenso, l'indirizzo sarà aggiornato a seconda delle comunicazioni. Alcuni enti inviano bollettini settimanali di aggiornamento, altri comunicano più saltuariamente per aggiornare in vista di eventi di interesse.

Tutto ciò viene fatto seguendo le direttive per la privacy in vigore, ossia il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo il quale è possibile revocare il consenso o aggiornare i dati in qualsiasi momento.