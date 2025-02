Oltre 300 grammi di hashish, contanti e materiale per lo spaccio: arrestato

Nella notte del 7 febbraio, a Vecchiano i carabinieri hanno arrestato un giovane residente in zona per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo in piazza, i militari hanno perquisito il ragazzo, trovandogli 100 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti e 100 euro in contanti. Successivamente, la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 215 grammi di hashish, due bilancini e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato posto ai domiciliari su disposizione della Procura di Pisa. L’operazione conferma l’impegno dell’Arma nel contrasto al traffico di droga.

