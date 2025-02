Processo Keu, enti locali e società costituiti responsabili civili all'udienza preliminare

Nel processo Keu si sono costituiti responsabili civili all'udienza preliminare il Comune di Santa Croce sull'Arno, le società Chimet e Tca, il Consorzio Aquarno, la Regione Toscana, Arpat, il Consorzio depuratore di Santa Croce sull'Arno e l'Associazione conciatori.

L'inchiesta sul presunto smaltimento illecito dei fanghi conciari, che sarebbero stati affidati ad aziende collegate a cosche di 'ndrangheta e finiti in alcuni cantieri edili oggetti d'indagine, emerse ormai quattro anni fa, nel 2021. Per quanto riguarda il Comune di Santa Croce, la decisione della non autorizzazione alla costituzione come parte civile nel processo era stata presa dalla precedente amministrazione, e confermata poi da quella attuale. Gli enti, che erano stati chiamati in causa da circa una sessantina di soggetti già ammessi come parte civile, nell'eventualità di una futura condanna dovranno risarcire i danni insieme agli imputati ma hanno chiesto di essere estromessi dal procedimento e sollevato eccezioni. La decisione del gup è prevista nella prossima udienza il 14 marzo.

Tra i reati contestati dalla procura di Firenze nell'inchiesta coordinata dalla procura antimafia di Firenze, che ha visto il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 aziende, ci sono inquinamento ambientale, traffico di rifiuti pericolosi e associazione a delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa. Sul reato di abuso d'ufficio, dopo l'abrogazione, è atteso il pronunciamento della Corte costituzionale.

Notizie correlate