Proseguono i lavori alla palestra Pesenti di Cascina proseguono

In via di realizzazione la copertura della nuova palestra del Pesenti di Cascina, con la conclusione della realizzazione della struttura in legno e dei pilastri. Prosegue dunque a pieno ritmo il cantiere a cura della Provincia di Pisa. Ancora passi avanti, dunque, per la realizzazione della struttura sul territorio cascinese.

"Gli interventi proseguono a pieno ritmo e ad oggi nel rispetto del cronoprogramma, e se ne prevede il termine indicativamente per i primi mesi estivi, salvo imprevisti. - ha affermato Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa - di un intervento del valore di oltre 3,5 milioni di euro di quadro economico, con circa 969mila euro di risorse appostate dalla Provincia di Pisa".

"Adesso le lavorazioni proseguiranno con la realizzazione della parte architettonica interna e degli impianti. La struttura prevede anche la tribuna e gli spogliatoi - aggiunge la consigliera all'edilizia scolastica, Cristina Bibolotti - e sarà utilizzata anche dalle associazioni locali, attraverso un apposito protocollo di uso che sarà stipulato tra la scuola stessa, il Comune e il mondo dell’associazionismo locale sportivo. Ricordiamo che sarà infine la prima struttura sul territorio cascinese ad aver ottenuto l’omologazione dal Coni".

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa