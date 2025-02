Recupero dei Sottofossi, un incontro pubblico a Montopoli

Un incontro pubblico per presentare ai cittadini e alle cittadine i lavori che saranno svolti per il recupero e la riqualificazione degli itinerari turistici e dei sentieri storici di Sottofossi. Lunedì 10 febbraio alle ore 17.30, l’amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno, la responsabile e i tecnici dell’ufficio, incontreranno la cittadinanza negli spazi della sala consiliare per presentare i lavori in partenza.

Dopo l’affidamento dei lavori, infatti, l’amministrazione ha voluto predisporre un momento pubblico per spiegare in cosa consisterà e il cronoprogramma dell’intervento di sistemazione e messa in sicurezza del percorso storico pedonale via Sottofossi Est, lavori, lo ricordiamo, da oltre 2 milioni di euro. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Appuntamento lunedì 10 febbraio alle ore 17.30 in Sala Consiliare, Montopoli in Val d’Arno.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

