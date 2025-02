Riaprirà alla Fucini il nuovo punto informativo sui servizi digitali e tecnologici

A partire da lunedì 10 febbraio 2025, alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, via Cavour, 36, tornerà attivo il punto informativo sui servizi digitali e tecnologici. A guidare l’utenza saranno due giovani del Servizio Civile Digitale, negli orari di apertura al pubblico della stessa. Il nuovo punto informativo aperto a marzo dello scorso anno è allestito all’ingresso della biblioteca. Per maggiori informazioni, ecco il link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/scopri-la-biblioteca-digitale/

La settimana prosegue con il programma di attività imperdibili e per tutti i gusti a Palazzo Leggenda: come sempre si parte con la Torre di storie che regalerà letture animate mercoledì 12 febbraio, alle 17 (età 4-8 anni); giovedì 13 febbraio, alle 17, spazio alla ‘Creatività Digitale’, Pixel art! Pixelissimi: non si può avere a disposizione una tavoletta grafica e un computer senza cimentarsi almeno una volta nel mondo della Pixel Art! Immaginando il videogame dei ‘sogni’, i partecipanti realizzeranno personaggi e ambientazione utilizzando uno stile inconfondibile. Si tratta di un laboratorio digitale per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni.

E poi, il fine settimana dedicato all’amore in tutte le sue sfaccettature nel giorno di San Valentino, grazie a un laboratorio creativo a tema si giocherà con l’arte, venerdì 14 febbraio, alle 17 (età dai 3 a 6 anni) e sabato 15 febbraio doppio appuntamento: la mattina, alle 10.30, con Nuvolette! Fumetto Ciambella!, ecco il laboratorio di fumetto rivolto a bambine e bambini dai dai 5 ai 10 anni e nel pomeriggio in doppio turno pomeridiano, tornano le attività ‘carnevalesche’ in occasione della rassegna ‘Mela Ridens’. Alle 16.15 e alle 17.30 con ‘ Mela Faccio’, si potrà creare la propria maschera e unirsi alla Compagnia delle Mele. Un laboratorio creativo per bambine e bambini dove il cartone prenderà vita, trasformandosi in maschere originali ispirate al mondo delle mele, diventando così parte della fantastica Compagnia delle Mele. Si richiede fantasia, invenzione e creatività per il Carnevale empolese. L’attività per bambine e bambini dai 2 ai 9 anni.

Le attività a Palazzo Leggenda sono su prenotazione da effettuare contattando il numero telefonico 0571 757873, oppure inviando una mail a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

