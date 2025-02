Sciopero dei bus a Firenze, il servizio sarà garantito in due fasce

Venerdì 14 febbraio 2025 i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Il servizio sarà garantito in due fasce: dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29.

La regolarità del servizio fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato il 12 luglio 2022, fu del 18,49%.

Lo sciopero è stato indetto per denunciare turni troppo lunghi, pause irrisorie, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimenti non più congrui, turni con guida effettiva non conformi ad accordi e prassi aziendale, tempi di percorrenza, rispetto delle cadenze e individuazione di regole volte a migliorare la conciliazione tra lavoro e tempo libero, parco mezzi vetusto e relativa manutenzione, manutenzione mezzi, problematiche cabine, impianti di condizionamento e riscaldamento vetture, mancata formazione durante orario di lavoro di nuovi veicoli aziendali, rimodulazione delle indennità, ferme da 30 anni calcolate ai tempi delle lire.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.