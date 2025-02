Scuole Viaggianti, Estra e 36mila studenti uniti contro il bullismo

Sono ben 885 le scuole che partecipano alla terza edizione di Scuole Viaggianti, il progetto di educazione alla sostenibilità promosso da Estrae rivolto ad alunne e alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di cinque regioni del Centro Italia: Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Con più di 36.000 studenti coinvolti e centinaia di docenti impegnati, questa iniziativa continua a crescere, rappresentando un punto di riferimento nell’ambito dell’educazione ambientale e civica.

Quest’anno, Estra ha deciso di focalizzarsi su un tema di grande rilevanza sociale e centrale per i suoi valori: la lotta al bullismo e al cyberbullismo, sottolineando il ruolo della scuola nel diffondere una cultura basata sul rispetto e sulla gentilezza. Così, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo, il 7 febbraio 2025, proprio nell’ambito delle azioni del progetto Scuole Viaggianti, Estra ha organizzato un evento speciale dal titolo “ESTRA Talk: uniti contro il bullismo”.

Durante la diretta streaming, rivolta a tutte le scuole iscritte, i partecipanti hanno potuto dialogare sul valore del rispetto e della gentilezza conun ospite d’eccezione: Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto sincronizzato e simbolo di inclusività e resilienza. Minisini ha raccontato il suo percorso personale e professionale, riflettendo sul valore dell’autenticità e della determinazione nel superare le difficoltà. In particolare, si è soffermato sulle sfide che ha affrontato per farsi accettare in uno sport considerato tradizionalmente femminile e ha parlato del suo impegno nel promuovere l’inclusività, affrontando anche il tema del progetto Filippide: un’iniziativa che favorisce l’integrazione le persone con disabilità cognitive attraverso lo sport.

"Estra – ha dichiarato il Presidente di Estra, Francesco Macrì - è profondamente impegnata nel promuovere una cultura del rispetto, della sostenibilità e dell'inclusività. La Giornata Nazionale contro il Bullismo rappresenta un'occasione fondamentale per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza di costruire una società più gentile e solidale. Il progetto Scuole Viaggianti, giunto alla sua terza edizione, unisce l'educazione ambientale e civica, coinvolgendo oltre 36.000 studenti e 885 scuole. Siamo felici di aver potuto ospitare Giorgio Minisini, il cui esempio di resilienza e inclusività ha ispirato i ragazzi a diventare protagonisti di un cambiamento positivo. Insieme, possiamo lavorare per un futuro più sostenibile e inclusivo, dove il rispetto reciproco e la cura per l’ambiente siano valori fondamentali."

Nel corso dell'evento è stato anche presentato il progetto Call to Action "Estra per lo Sport – L’energia delle buone pratiche", un'iniziativa che premia le Associazioni impegnate nella valorizzazione del ruolo educativo dello sport, con il patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale. Studenti e insegnanti sono stati invitati a diventare protagonisti di un cambiamento positivo, non solo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, ma anche nelle dinamiche sociali e nei valori condivisi.

Per maggiori dettagli sul progetto, è possibile consultare il sito ufficiale di Estrahttps://corporate.estra.it/sostenibilita/call-to-action.



“La terza edizione di Scuole Viaggianti vuole farsi portatrice di un messaggio forte e necessario: il rispetto per il pianeta inizia dal rispetto tra le persone. Questo evento speciale vuole stimolare gli studenti non solo a prendersi cura dell’ambiente, ma anche a costruire una società più inclusiva, responsabile e gentile. Siamo orgogliosi di coinvolgere le scuole in un percorso che unisce educazione alla sostenibilità e rispetto per il prossimo,” ha dichiarato Carmen Sessa, coordinatrice del progetto e responsabile Scuola e Formazione di Straligut Teatro.

Nel corso dell'evento, Estra ha previsto anche momenti interattivi con le scuole, tra cui la proiezione di video, domande in diretta dalla chat, testimonianze e contributi inviati direttamente dagli studenti, per dare voce alle loro esperienze e riflessioni.

Come ormai tradizione, Scuole Viaggianti si concluderà con premi speciali per le scuole più attive. Tra questi, il contest per le migliori Città Smart, che quest’anno è aperto a tutte le scuole d'Italia, e la possibilità di assistere allo spettacolo teatrale a impatto zero “Scintilla!” della compagnia teatrale Straligut, incentrato sulla sostenibilità ambientale e che va a sostituire l’ormai famoso spettacolo “Il Grande Sconquasso” che in due anni di Tour della Sostenibilità è stato visto da migliaia di bambine e bambini di tutto il Centro Italia.

Per ulteriori informazioni sul progetto Scuole Viaggianti, si invita a visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.scuoleviaggianti.it.