Sicurezza Empoli, FdI: "Amministrazione continua a minimizzare e sottovalutare fenomeno"

Per i consiglieri del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, le recenti dichiarazioni dell’assessora alla sicurezza Torrini "hanno sollevato, ancora una volta, perplessità e preoccupazioni riguardo alla gestione della sicurezza urbana da parte dell’amministrazione comunale". Fratelli d’Italia Empoli "ritiene quindi doveroso offrire una riflessione più approfondita sulla situazione, partendo dai dati di fatto e dalle segnalazioni dei cittadini". Ecco la nota:

"Da tempo, numerosi residenti denunciano situazioni di degrado e insicurezza, evidenziate anche attraverso i social media. Tuttavia, l’amministrazione comunale continua a minimizzare il problema, evitando di adottare misure strutturali e limitandosi a provvedimenti di corto respiro. In particolare, la decisione di escludere, per il momento, la possibilità di prevedere le cosiddette “zone rosse” appare come una sottovalutazione del fenomeno, mentre le soluzioni proposte sembrano mancare di efficacia in assenza di investimenti concreti in sicurezza.

Pur riconoscendo il valore di alcune ordinanze restrittive sugli orari di apertura di specifici esercizi pubblici e sulla vendita di alcolici in determinate aree, provvedimenti richiesti dalle forze dell’ordine, restano forti dubbi sulla coerenza complessiva dell’azione amministrativa. Da un lato, si impongono limitazioni; dall’altro, si nega la necessità di misure più incisive per contrastare il degrado urbano e la criminalità diffusa.

Un esempio emblematico è la situazione del Parco della Rimembranza. Definire migliorata la condizione dell’area appare un’affermazione quantomeno ottimistica, se non in contrasto con le molteplici segnalazioni di episodi di spaccio e consumo di stupefacenti in pieno giorno, spesso alla presenza di famiglie e cittadini. La decisione di avviare lavori di rifacimento del parco rappresenta un’opportunità per restituire decoro e sicurezza alla zona, ma resta da vedere se l’intervento produrrà un miglioramento duraturo.

Un altro aspetto centrale riguarda il potenziamento della Polizia Municipale. L’annuncio di una possibile futura assunzione di due nuovi agenti, pur essendo positivo in linea di principio, nasconde un dettaglio rilevante: la competenza delle assunzioni non sarà direttamente in capo al Comune di Empoli, bensì all’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Questo significa che Empoli non avrà un controllo diretto sulle risorse destinate alla sicurezza locale, lasciando la Polizia Municipale in una condizione di perenne sottodimensionamento. Il numero di agenti attualmente in servizio è insufficiente per una città delle dimensioni di Empoli, una criticità segnalata anche da rappresentanti delle forze dell’ordine e da ambienti sindacali.

La conseguenza di questa gestione è un’eccessiva pressione sulla Polizia di Stato e sull’Arma dei Carabinieri, costrette a colmare il vuoto lasciato dall’amministrazione comunale con un impiego di uomini e mezzi che, in un modello di sicurezza urbana più equilibrato, dovrebbe essere condiviso in modo più equo. L’attuale sistema non garantisce un presidio adeguato del territorio e rischia di compromettere la capacità di intervento su altri fronti".

Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano esprimono piena solidarietà ai responsabili e agli agenti della Polizia Municipale sia dell’U.O. di Empoli e sia del “corpo” tutto guidato dal comandante generale Massimo Luschi che, nonostante le difficoltà di organico, continuano a svolgere il loro lavoro con professionalità e dedizione. Tuttavia, riteniamo necessario un cambio di rotta nell’approccio alla sicurezza urbana.

Chiediamo maggiore trasparenza, un reale impegno nella lotta al degrado e alla criminalità, e interventi concreti che rispondano alle esigenze della comunità. Non è più sufficiente affidarsi a proclami autoreferenziali: la sicurezza dei cittadini merita azioni mirate e incisive, capaci di restituire fiducia e serenità alla città.

Fonte: FRATELLI D’ITALIA EMPOLI

