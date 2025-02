Spargisale danneggiato nel lucchese, denunciato in quarantenne

Sarebbe un quarantenne di Minucciano il presunto autore del danneggiamento di un mezzo spargisale avvenuto a metà gennaio. L’uomo avrebbe tagliato i pneumatici al messo durante le ore notturne. I Carabinieri della Stazione di Gramolazzo, a seguito di indagini avviate dopo la querela presentata dalla parte danneggiata, avrebbero identificato l'uomo dopo alcune settimane di accertamenti, poiché il fatto risale a metà del mese scorso ed è stato commesso proprio a Gramolazzo.

Il danno arrecato al veicolo, quantificato in circa 600 euro, non risulta coperto da assicurazione. Il mezzo in questione è normalmente utilizzato in caso di nevicate nel territorio comunale di Minucciano. L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di danneggiamento davanti alla Procura della Repubblica di Lucca.

