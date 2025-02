UniPi, Samuele Risoli tra i primi dottori di ricerca in un rinomato programma nazionale

Samuele Risoli dell'Università di Pisa è tra i primi dottorati del programma nazionale di dottorato “Sustainable Development and Climate Change”. Risoli ha discusso la sua tesi il 28 gennaio a Pavia, ottenendo il titolo con il massimo dei voti, “with honours”. Il suo percorso si è svolto nell’ambito del Curriculum 5 - Agriculture and Forestry, con attività di ricerca condotta sotto la supervisione della professoressa Cristina Nali e del professore Lorenzo Cotrozzi del gruppo di Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, uno degli oltre 50 affiliati del programma nazionale di dottorato.

La tesi di dottorato, intitolata “Biocontrol of Fusarium head blight in wheat: using hyperspectral data and metabolomics for a sustainable management”, ha affrontato il problema della fusariosi della spiga nel grano, esplorando l’efficacia di strategie di biocontrollo mediante approcci innovativi basati su dati iperspettrali e metabolomica, con un approccio volto alla sostenibilità e alla riduzione dell’uso di agrofarmaci chimici.

Il risultato conferma il ruolo centrale dell’Università di Pisa nella formazione di giovani scienziati impegnati nello sviluppo di soluzioni avanzate per un’agricoltura più sostenibile.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

