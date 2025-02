Vendeva 'Gin Tonic preconfezionati' ai minorenni, sospeso locale del centro di Firenze

Il Questore di Firenze, Fausto Lamparelli, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni di un’attività commerciale situata nel centro storico per la vendita illecita di alcolici a minorenni. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., è stato adottato a seguito di un’indagine approfondita condotta dalla Polizia Municipale di Firenze, che nei giorni scorsi aveva avviato controlli mirati per contrastare la vendita di alcol ai minori. Il 2 febbraio, durante un’operazione di osservazione, gli agenti hanno sorpreso due giovani all’interno del locale: uno di loro ha ricevuto un cocktail superalcolico, mentre l’altro ha ottenuto un ticket per ritirare una bevanda alcolica presso un indirizzo esterno. Seguendo il minorenne, gli agenti hanno documentato che un uomo di origine bengalese, cittadino italiano, gli ha consegnato un Gin Tonic preconfezionato, prelevato da un’autovettura parcheggiata.

Nel veicolo, di proprietà del titolare dell’esercizio, sono stati trovati 65 bicchieri di plastica sigillati contenenti cocktail alcolici, pronti per essere venduti. Il locale era già stato segnalato più volte per essere un ritrovo abituale di minorenni che consumano alcolici e aveva ricevuto diverse sanzioni per il mancato rispetto delle ordinanze comunali, in particolare sugli orari di vendita per asporto. L’indagine ha rivelato un sistema organizzato per eludere i controlli e facilitare la somministrazione di alcol a minori, rendendo necessario il provvedimento di sospensione immediata.

L’assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale, Andrea Giorgio, ha elogiato l’operato delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza dei controlli per tutelare i giovani e prevenire l’abuso di alcol. Ha inoltre ribadito l’impegno della Polizia Municipale, della Prefettura e della Questura nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, evidenziando la necessità di un’azione congiunta tra istituzioni per affrontare il problema.

Notizie correlate