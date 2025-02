Viabilità in Mugello, anche l'elicottero per portare i materiali e proseguire nei lavori a Lutirano

A seguito degli smottamenti degli eventi meteorologici del maggio 2023, procedono i lavori della Città Metropolitana per la messa in sicurezza della Sp 29 di Lutirano, in Mugello, al Km 2+500, con l'installazione di barriere paramassi e reti di contenimento sulla scarpata stradale, per un'estensione di 300 metri. L'importo dei lavori è di circa 500 mila euro.

Si è dovuto usare un elicottero per il trasporto del materiale perché la viabilità è tortuosa e quindi con tempi di percorrenza più lunghi. In questo modo si è guadagnato tempo riuscendo a realizzare già parte dei lavori.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

