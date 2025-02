Buongiorno oggi ringrazio un'ascoltatrice di Radio Lady la signora Maria che qualche tempo fa è venuta in radio a ritirare il buono per aver giocato a Lottovolante. Nei giorni successivi mi ha scritto delle ricette e quella che propongo oggi è un dolce classico: la Zuppa Inglese con i savoiardi. In genere vedendo anche altre ricette la zuppa inglese è preparata con il Pan di Spagna, ma nella versione di Maria è con i savoiardi, per questo è una preparazione più veloce, l'unica cosa è pensare alla crema. La crema è realizzata senza uova.

Maria ha concesso anche a pubblicare la sua foto.

Zuppa Inglese con i savoiardi

Ingredienti

Un litro di latte

100 gr di amido di mais o farina 00 o 0

Una buccia di limone intera

160 gr di zucchero

Una tavoletta di cioccolato fondente da 100 gr

2 confezioni di savoiardi (Maria utilizza due confezioni singole del pacco grande)

Alchermes per la bagna dei biscotti

Preparazione

Sciogliete l’amido o la farina nel latte freddo unite la buccia del limone in una ciotola e poi mettetela in un pentolino antiaderente e cuocete a fiamma bassa mescolando sempre fino a che non si addenserà e diventerà una bella crema, togliendo poi la buccia di limone. Spegnete e dividete la crema in due parti, in una metà aggiungete il cioccolato, che avrete fatto sciogliere prima a bagnomaria. Bagnate i biscotti nel liquore allungato con poca acqua, prendete una pirofila e formate uno strato di biscotti e poi sopra il primo strato di crema a piacere, poi altro strato di biscotti e finire con l’altra crema, potete abbellire con granella di cioccolato e chicchi colorati mettete il dolce a fare riposare in frigo almeno per un’ora e mezza prima di servirlo.

Maria.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì.

Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.