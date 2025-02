Amicizie internazionali, nasce l'associazione "Gemellaggio Fucecchio Aps"

Dal Comitato Fucecchio-Nogent Sur Oise nasce l’associazione Gemellaggio Fucecchio Aps, che lavorerà per mantenere vivi e costanti i rapporti fra le realtà con cui la città di Fucecchio ha sviluppato gemellaggi e patti di amicizia.

Mercoledì scorso 5 febbraio i soci fondatori hanno dato ufficialmente il via a questa nuova esperienza, al fine di collaborare attivamente allo sviluppo e al consolidamento della rete di amicizie e gemellaggi che ormai da decenni caratterizza Fucecchio a livello internazionale. L'associazione nasce per volontà di coloro che hanno creduto e appassionatamente lavorato in tutti questi anni per i gemellaggi e che, nella consapevolezza dell’efficacia del lavoro svolto, ritengono importante continuare nel cammino intrapreso sinora.

Fucecchio è da sempre una città che si relaziona con gli altri paesi non soltanto spinta da motivazioni turistiche, ma anche con la volontà di aprirsi ad altre culture e crescere in una dimensione in cui i suoi cittadini si sentano cittadini d’Europa e del mondo. Ha sempre promosso politiche per ampliare e consolidare le amicizie e le collaborazioni tra le città, sia a livello internazionale che nazionale, promuovendo una cultura della pace, dei valori ambientali e sociali. Tra gli strumenti utili ad incrementare la fiducia reciproca tra i cittadini europei, sicuramente il gemellaggio assume un ruolo particolarmente efficace. Riconoscendone i valori che ne sono alla base, il Comune di Fucecchio si propone di rinnovare e dare valore aggiunto al patrimonio di rapporti coltivati con i comuni consolidati negli anni, attraverso un maggior coinvolgimento della cittadinanza attiva.

"Quanto più i cittadini si sentiranno partecipi e protagonisti dei progetti legati al gemellaggio, tanto più sarà condivisa quella grande visione che noi chiamiamo Europa, fonte di arricchimento e crescita culturale e sociale – dichiarano la presidente dell’associazione Gemellaggio Fucecchio APS Antonella Gorgerino e il consigliere delegato ai gemellaggi Lorenzo Favilli -. Proprio per questo abbiamo dato vita ad un percorso di riavvicinamento e riattivazione dei rapporti con le città gemelle, al fine di sensibilizzare i giovani, veri testimoni e importanti divulgatori di questi profondi valori".

L'associazione è aperta a tutti i cittadini che credono nel valore dello scambio culturale come fonte di arricchimento personale e sociale, che vogliono impegnarsi in prima persona nell'accoglienza e nell'amicizia con le città partner o che desiderano semplicemente supportare le attività dell'associazione. Aderire è semplice, basta inviare una mail all'indirizzo info@gemellaggiofucecchio.it per ricevere la domanda di iscrizione ed essere informati sulle iniziative in programma.

