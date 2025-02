CCN di San Miniato Basso: al via il progetto per festeggiare San Valentino

San Miniato Basso si prepara a celebrare l'amore con un'iniziativa speciale promossa dal CCN locale che darà il via alla festa di San Valentino con un progetto coinvolgente e originale.

A partire dal 10 febbraio, nelle attività commerciali aderenti al CCN, i clienti potranno ricevere un piccolo e simpatico regalo: un adesivo a tema amore, che diventa il protagonista di una sfida che unisce romanticismo e creatività.

Come funziona l'iniziativa?

Ogni cliente che farà acquisti nelle attività aderenti al progetto riceverà un adesivo "d'amore". Su questo adesivo troveranno scritte alcune frasi dolci e romantiche che si possono dedicare al proprio partner, familiare, migliore amico/a, ispirate ai sentimenti più sinceri e affettuosi. Una volta ricevuto l'adesivo, la sfida per tutti sarà quella di attaccarlo dove più si desidera, creando così una sorta di "pellegrinaggio dell'amore" che animerà San Miniato Basso con piccoli messaggi di dolcezza.

Ma il progetto non finisce qui! Chi parteciperà all'iniziativa avrà la possibilità di scattare una foto o una storia con il proprio adesivo e condividerla sui social taggando la pagina Instagram del CCN di San Miniato Basso. I più belli, originali o divertenti tra i contenuti condivisi verranno selezionati e premiati. premi saranno tre: una Smart box per un weekend d'amore, un ingresso serale all’Asmana e una cena fuori romantica in centro a Firenze, offerti dall’associazione.

“Attacca l’Amore” non è solo un gioco, afferma il Presidente del CCN San Miniato Basso Pierfranco Speranza, ma l’occasione perfetta per rafforzare il legame tra la comunità sanminiatese e il commercio locale.

Con questa iniziativa, il CCN punta a diffondere

positività e a celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature, offrendo un San Valentino diverso, più partecipativo e solidale.

Come partecipare:

1. Visita i negozi aderenti e ricevi il tuo adesivo d’amore.

2. Attacca l’adesivo dove vuoi e scatta una foto o registra una storia.

3. Segui la pagina Instagram @ccn_sanminiatobasso e condividi il tuo contenuto su Instagram taggandoci

4. Aspetta i risultati e scopri se hai vinto uno dei premi in palio!

5. Vinci un aperitivo offerto e celebra l'amore con noi!

Non perdere l'occasione di "appiccicare” l'amore in modo originale e divertente, mentre fai un giro tra le meravigliose attività di San Miniato Basso!

Fonte: CCN San Miniato Basso