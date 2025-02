Chiusura Sp48 a Lazzeretto, il punto del Comune di Cerreto e le modifiche al Tpl

In seguito al crollo di un edificio in Via 2 Settembre dei giorni scorsi, le cui cause sono ancora in via di accertamento, è stata come noto disposta, per ragioni di sicurezza, un’ordinanza che prevede la chiusura di un tratto di strada della SP48 a Lazzeretto, con l’interdizione del traffico veicolare e pedonale nell’area prospiciente il fabbricato pericolante.

La chiusura si è resa necessaria anche perché il fronte dell’edificio potrebbe cadere sulla strada. Nell’ordinanza è previsto anche che i proprietari presentino una relazione tecnica per la messa in sicurezza dell’edificio, condizione necessaria per riaprire il traffico.

Da subito l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, consapevole che la chiusura arreca disagi ai cittadini, si è adoperata coinvolgendo la Città Metropolitana di Firenze, ente competente sulla strada, informando inoltre relativamente alle modifiche nella circolazione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico.

In particolare per le esigenze relative al trasporto pubblico locale, la prima soluzione di emergenza è stata quella di passare da Via dell’Acquerata, poi Tpl ha comunicato la variazione della linea 49, dal 7 febbraio e fino a nuova comunicazione, con le seguenti indicazioni:

- Direzione Lamporecchio-Cerreto Guidi:

Percorso regolare fino Via P. Togliatti; alla rotonda "Eurospin" si effettua inversione di marcia e si ripercorre Via P. Togliatti in senso inverso, poi Via Cerbaia, Via Francesca Nord (SP436), SP31 in direzione Cerreto Guidi e percorso regolare.

- Direzione Cerreto Guidi-Lamporecchio:

Percorso inverso fino all’ultimo tratto di Via Cerbaia, poi Via C. Marx, Via P. Togliatti, rotonda "Eurospin", inversione di marcia e percorso regolare verso Lamporecchio.

"Abbiamo chiesto, tramite sopralluogo della Polizia Municipale, - sottolinea il Sindaco Simona Rossetti - un cambiamento che permetta il passaggio da Via Maremmana. Per far questo serve l’installazione di appositi semafori per permettere questo percorso che sarebbe di gran lunga più corto ed agevole. Chiediamo collaborazione nel parcheggiare negli stalli e non lungo strada".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

