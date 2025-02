Cordone: soddisfazione per targa in ricordo della tragedia delle foibe

Finalmente dopo 12 anni (10 febbraio 2013, ero Consigliere Provinciale e Capogruppo della Lega a Palazzo Medici Riccardi, Sede dell'allora Provincia di Firenze), dalla mia proposta di apporre una targa ufficiale nel complesso fiorentino dell'ex Convento di Sant'Orsola, dalla parte di Via Guelfa, dov'era l'ingresso principale, per ricordare la tragedia delle Foibe, il lungo esodo Giuliano - Dalmata e la permanenza nell'ex Convento di oltre 400 esuli Giuliano - Dalmati, nel periodo che va dal 1947 al 1955, la Città Metropolitana di Firenze ci fa sapere che affiggera' una targa per ricordare l'esodo degli Istriani e la loro permanenza in quella struttura, la quale era stata anche Sede della Manifattura tabacchi".

E continua Marco Cordone:" Non intendo aprire una polemica ed anzi sono felice che finalmente venga messa la targa ma constato quella che ad oggi è la realtà dato che dal 2013, ogni anno ho reiterato la richiesta cui poi si sono aggiunti altri soggetti richiedenti. Non dobbiamo inoltre dimenticarci che sulla permanenza degli esuli Giuliano - Dalmati nell'ex Convento trecentesco delle suore Benedettine di Sant'Orsola, c'è il libro bello e commuovente dal titolo ' Flash di una giovinezza vissuta tra i cartoni' della signora Myriam Andreatini Sfilli per tanti anni Delegata degli esuli Giuliano - Dalmati per Firenze e Provincia,un punto di riferimento per chi come me nel capoluogo Toscano, si è interessato di queste tematiche ". -

Marco Cordone, Ex consigliere provinciale Firenze Lega

