Donna trovata senza vita in casa a Rufina, grave il convivente

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Rufina, mentre il convivente risulta ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio e tentato suicidio. Questo quanto emerge dalle indagini in corso dei carabinieri, dirette dalla Procura di Firenze. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Pontassieve sono intervenuti, su richiesta del 118, nella casa a Rufina in provincia di Firenze.

La donna sarebbe stata accoltellata. L'uomo, sempre dai primi accertamenti, si è lanciato dal secondo piano dello stabile e al momento si trova all'ospedale di Careggi, dove è stato trasportato in codice rosso.

La coppia, italiana, 34 anni lei e 37 lui, ha un bambino di due anni. Sul posto stanno intervenendo la pm Ornella Galeotti e i carabinieri, allertati questa mattina intorno alle 7 dai sanitari del 118.

Dolore nel comune in provincia di Firenze per la tragedia avvenuta questa mattina in via Pavese dove la 34enne, Eleonora Guidi, è stata trovata morta.

"Era una coppia normalissima, non c'è niente che poteva far presagire una cosa del genere" ha detto il sindaco di Rufina Daniele Venturi, "li conoscevo, il paese è piccolo, io sono poco più grande di loro". Non è noto chi abbia lanciato l'allarme, ha aggiunto il sindaco che ha parlato con la madre della donna "oltre al dolore, c'era molta preoccupazione per il bambino".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

