Furto in un minimarket a Calenzano, scatta l'allarme: arrestati tre giovani

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dalla polizia per furto all’interno di un’attività commerciale a Calenzano. Il furto, avvenuto con l'utilizzo di un'auto che era stata rubata la settimana scorsa in provincia di Pisa da una concessionaria, ha interessato un minimarket cinese.

I tre, cittadini rumeni, secondo quanto ricostruito si erano introdotti nell’attività commerciale infrangendo un muro perimetrale per poi trafugare il contenuto della cassaforte. Scattato l’allarme dell’attività commerciale sono usciti velocemente e sono stati bloccati dagli agenti del commissariato di Rifredi Peretola, intervenuti con l'ausilio di personale del commissariato San Giovanni.

Le perquisizioni veicolare e presso l'abitazione hanno consentito di recuperare quanto i soggetti avevano asportato dall’attività commerciale cinese (una borsa) e anche la cassaforte di un furto perpetrato nei giorni scorsi presso un’attività commerciale in via Panciatichi a Firenze nonché gli arnesi usati per sfondare il muro del negozio e diverse chiavi riconducibili ad auto rubate.

I tre uomini, tra i 33 e i 20 anni, già noti per reati specifici sono stati arrestati e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.