Investimento da 1,4 milioni per riqualificare il centro di Firenze

A Firenze è previsto un investimento di 1,4 milioni di euro per le riqualificazioni di via Panzani, piazza Unità e nel tratto via Guicciardini-piazza Santa Felicita.

In via Panzani, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, l'intervento rappresenta l'ultimo tassello della riqualificazione dell'asse tra Duomo e piazza dell'Unità Italiana. Il progetto esecutivo approvato riguarda infatti il tratto da piazza dell'Unità italiana a via del Giglio: è previsto il rifacimento e l'allargamento dei marciapiedi in pietra e il rifacimento della carreggiata in asfalto. Nella stessa area sono in programma anche lavori di Publiacqua e Silfi. I lavori dureranno 42 settimane, il via è atteso a primavera.

Il progetto piazza Santa Felicita-via Guicciardini completa la riqualificazione dell'asse che collega piazza Pitti a Ponte Vecchio. Nella piazza è prevista la demolizione sia dei marciapiedi che della carreggiata. In via Guicciardini sarà rimossa l'attuale pavimentazione: i lavori dureranno circa 42 settimane e saranno nell'ambito del nuovo appalto di Global Service nel corso del 2025.

L'atto approvato in giunta, su proposta dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, riguarda anche piazza dell'Unità italiana. Le opere, si spiega dal Comune, saranno realizzate dall'operatore privato che sta ristrutturando l'ex hotel Majestic: si tratta di una anticipazione dei lavori che saranno effettuati dall'amministrazione e riguarda il tratto di piazza antistante all'edificio. Anche in questo caso sarà realizzato un marciapiede più largo.