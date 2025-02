Ispezioni dei Nas in mense scolastiche e centri cottura, cinque casi di "lievi" irregolarità nel Pisano

Controlli nelle mense in provincia di Pisa da parte dei Nas. In particolare, nel corso dei mesi di ottobre 2024 e febbraio 2025, i carabinieri hanno intensificato le ispezioni, che hanno riguardato sia i centri di cottura e preparazione pasti delle aziende di ristorazione collettiva sia le mense scolastiche dotate di refettorio, per un totale di 25 strutture controllate (5 centri cottura e 20 mense).

L'attenzione dei Carabinieri si è concentrata al controllo delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali, sulla manipolazione e preparazione degli alimenti, sulla gestione di diete speciali e sulla regolarità del personale. Nel corso dei controlli sono state riscontrate "lievi" irregolarità in due aziende di ristorazione e tre mense scolastiche. Le principali criticità rilevate hanno riguardato carenze igienico-strutturali, come la presenza diffusa di umidità e muffa. Le irregolarità riscontrate sono state immediatamente segnalate alle autorità sanitarie competenti, che sono state chiamate ad intervenire per il ripristino delle condizioni ottimali e la tutela della salute degli studenti.